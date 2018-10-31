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Китайские хакеры пытались украсть данные об американских авиадвигателях

Два офицера военной разведки Китая и шесть хакеров пытались получить доступ к системам американских аэрокосмических компаний

Об этом заявили в своем обвинении американские прокуроры, пишет The Guardian.

Два китайских офицера разведки и шесть хакеров обвинены в коммерческом шпионаже, которое включает попытку украсть информацию о реактивных двигателях для самолетов.

В обнародованных обвинительных заключениях указывается, что двое офицеров и шесть других обвиняемых с 2010 по 2015 год вступили в сговор с целью украсть технологии турбовентиляторных   двигателей.

Хакеры использовали фишинг для внедрения вредоносного программного обеспечения в сеть французской аэрокосмической компании, которая разрабатывала двигатели совместно с американцами. Подозреваемые также взломали сети аэрокосмических компаний в штатах Массачусетс, Орегон и Аризона, которые производили детали двигателя.

В это время китайская государственная аэрокосмическая компания работала над разработкой похожего двигателя. Ни один из восьми обвиняемых не находится под стражей. Отметим, что в США нет договора с Китаем о выдаче обвиняемых.

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