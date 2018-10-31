Как украинский нокаутер уничтожил соперника в первом раунде

31 октября, 2018, 11:57

Украинец Сергей Богачук нокаутировал колумбийца Рональда Монтеса в первом раунде

В Лос-Анджелесе Богачук встречался с Монтесом в рейтинговом бою. Украинскому боксеру первого среднего веса (69,9 кг) хватило 1 мин 50 сек., чтобы отправить соперника в нокаут.

Этот поединок был главным в вечере бокса Hollywood Fight Nights, который организовал промоутер украинца Том Леффлер.

Для Богачука победа над колумбийцем стала 11-й в профессиональной карьере. Все поединки он завершил досрочно.