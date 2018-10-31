Как украинский нокаутер уничтожил соперника в первом раунде
31 октября, 2018, 11:57
Украинец Сергей Богачук нокаутировал колумбийца Рональда Монтеса в первом раунде
В Лос-Анджелесе Богачук встречался с Монтесом в рейтинговом бою. Украинскому боксеру первого среднего веса (69,9 кг) хватило 1 мин 50 сек., чтобы отправить соперника в нокаут.
Этот поединок был главным в вечере бокса Hollywood Fight Nights, который организовал промоутер украинца Том Леффлер.
Для Богачука победа над колумбийцем стала 11-й в профессиональной карьере. Все поединки он завершил досрочно.
- Тем временем, у другого украинца - Василия Ломаченко, сорвался бой с американцем Майки Гарсией за звание абсолютного чемпиона мира.
- В планах чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа на 2019 год, нет поединка с украинцем Александром Усиком.
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