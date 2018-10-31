Как полиция спасала судью от разъяренных футболистов

31 октября, 2018, 17:40

Бразильским полицейским пришлось спасать арбитра от футболистов после назначенного пенальти в Кубке Либертадорес

Об этом сообщает As.

Полиции пришлось выйти на поле для защиты уругвайского судьи Андреса Куньї из-за пенальти на 95-й минуте полуфинального матча Кубка Либертадорес между бразильским "Гремио" и аргентинским "Ривер Плейт".

На 85-й минуте Кунья поставил пенальти в ворота "Гремио" за игру бразильского защитника Брессана рукой в своей штрафной и удалил нарушителя с поля. Это вызвало возмущение футболистов бразильского клуба. Матч не удавалось восстановить в течение нескольких минут из-за атак игроков "Гремио" на Кунью, которого пришлось защищать полицейским.

"Ривер Плейт" реализовал пенальти, победил 2:1 и вышел в финал Кубка Либертадорес. Кунья покидал поле в окружении полицейских, поскольку футболисты "Гремио" продолжали выяснять с ним отношения после финального свистка.