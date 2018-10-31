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Кабмин утвердил Военно-медицинскую доктрину Украины


фото: kmu.gov.ua
31 октября Кабинет Министров на заседании утвердил Военно-медицинскую доктрину Украины, которая улучшит систему охраны здоровья военнослужащих

Об этом сообщает "РБК-Украина" с соответствующими документами.

Отмечается, что в доктрине содержатся современные взгляды, научно обоснованные принципы и единые организационные требования к медицинского обеспечения ВСУ и других формирований.

Доктрина определяет подходы к сохранению здоровья военнослужащих, оказания медицинской помощи, лечения и реабилитации. Также они определяет объединение усилий военно-медицинских служб и их медицинские возможности.

В ней содержатся общие принципы медицинского обеспечения военных как в мирное так и в военное время. Также доктрина определяет факторы, которые влияют на оказание медицинской помощи военным.

 

 

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