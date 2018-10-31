Глава Укртрансбезопасности показал карту с "российским" Крымом. Мининфраструктуры начало расследование

31 октября, 2018, 20:43

В среду, 31 октября, председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк продемонстрировал в офисе Европейской Бизнес Ассоциации карту с изображением оккупированного Россией Крыма как части российской территории

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Мининфраструктуры Марина Томко.

Инцидент случился во время круглого стола Комитета по логистике Ассоциации на тему разрешений на международные транспортные перевозки и задержек на украинско-польской границе.

Томко отметила, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян уже поручил провести служебное расследование инцидента.

"Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал поручение начать служебное расследование относительно использования главой Укртрансбезопасности Михаилом Ноняком карты с "российским" Крымом. Спасибо СМИ за освещение этого инцидента. Реакция министра - мгновенная", - написала Томко.

Фото Ноняка, который демонстрирует карту с "российским" Крымом, обнародовали "Украинские новости".