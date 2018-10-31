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Глава Пенсионного фонда написал заявление об увольнении, - СМИ


фото: Кабінет Мінстрів України
Председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный уходит в отставку. Уже известно, кто его заменит

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщает издание “Деловая столица” со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Алексей Зарудный возглавляет ведомство с декабря 2014 года.

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Также известно, кто заменит Зарудного. По информации “ДС”, Кабмин назначит на пост главы Пенсионного фонда Евгения Капинуса. Напомним, Капинус ранее работал государственным секретарем в Министерстве финансов.

Вероятной причиной увольнения Зарудного СМИ называют задержки с выплатами пенсий.

  • Напомним, в июле в некоторых регионах Украины произошли задержки пенсионных выплат.
  • В Пенсионном фонде Украины объяснили задержки выплат разрывами поступления средств от единого социального взноса.
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