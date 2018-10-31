ФИФА планирует увеличить количество участников чемпионата мира-2022

31 октября, 2018, 13:11

ФИФА рассматривает возможность увеличения количества участников чемпионата мира-2022 в Катаре

Об этом сообщает Reuters.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что не исключает варианта увеличения количества участников чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.

"Мы решили увеличить количество команд в финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48, и это нововведение вступит в силу в 2026 году. Случится ли это в 2022-м? Мы рассматриваем такой вариант. Если это возможно воплотить, то почему бы и нет? Эта тема уже обсуждается с нашими катарским коллегами и мы надеемся, что идею удастся воплотить", - сказал Инфантино.