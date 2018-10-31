Фейковые "выборы" на оккупированном Донбассе могут стать новым этапом российской агрессии, - Ельченко

31 октября, 2018, 08:35

Организация "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является провокацией Кремля, которая может превратиться в новый этап вооруженной агрессии России против Украины

Об этом во время открытого заседания Совбеза ООН во вторник, 30 октября, заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.

"Существуют признаки того, что эти "выборы" могут стать переходным этапом для нового цикла вооруженной агрессии России", - заявил украинский дипломат.

В этой связи он выразил признательность всем членам Совбеза, которые дали "четкую оценку действий со стороны Кремля".

Ельченко объяснил, что на самом деле незаконные выборы на Донбассе "сводятся к тому, чтобы поставить лидеров вооруженных банд" на места в незаконных представительных органах.

"Это ничто иное как провокация и вызов Минским договоренностям и суверенитета Украины. Очень жаль, что Кремль выбрал путь дальнейшей эскалации обстановки вместо полной имплементации Минских соглашений", - отметил Ельченко.

Он подчеркнул, что ни Украина, ни другие страны не признают результаты незаконных голосований на Донбассе.

30 октября Совбез ООН созвал по инициативе Украины открытое заседание по ситуации на оккупированных территориях Донбасса.

На своем заседании Совбез ООН отклонил предложение РФ пригласить на заседание представителя "центризбиркома" оккупационной "ЛНР". Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила негативное воздействие напряжения в Азовском море на региональную безопасность. Дикарло добавила, что ООН также призывает все стороны "избегать любых односторонних шагов, способных углубить разграничение или отдалить от духа и буквы Минских соглашений".

Восемь государств-членов ООН, которые являются нынешними и будущими членами Совета Безопасности организации, обнародовали совместное заявление, в котором осудили планы проведения на оккупированных РФ территориях восточной Украины так называемых выборов.