Действия РФ в Азовском море подрывают международное право, - США в ООН
Об этом заявил во время заседания СБ ООН заместитель постоянного представителя США при ООН посол Джонатан Коэн, сообщает "Укринформ".
"Агрессивные действия в Азовском море, где Россия мешает доступу к украинским портам, является нарушением суверенитета и территориальной целостности, и подрывают международное право", - подчеркнул американский дипломат.
Он подчеркнул, что это мешает как процессу переговоров в Нормандском формате, так и диалогу между представителями США и России Куртом Волкером и Владиславом Сурковым.
Кроме того, представитель США заявил, что "выборы", которые Россия хочет устроить на оккупированных территориях Донбасса, препятствуют имплементации Минских договоренностей.
Коэн подчеркнул, что выборы должны проводиться в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ.
"Запланированные выборы не соответствуют этим требованиям", - подчеркнул он.
"Минские соглашения призывают к разоружению незаконно вооруженных формирований. Россия использует эти так называемые "выборы" для достижения собственных целей", - добавил американский дипломат.
Он также заявил, что Соединенные Штаты вновь осуждают дестабилизирующие действия РФ в Украине. Мы объявили о том, что санкции, наложенные на Россию, не будут сняты до полного выполнения Минских договоренностей".
- Во вторник в Нью-Йорке прошло открытое заседание СБ ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. На нем Россия пыталась устроить выступление "представителя ЛНР".
- 24 октября Россия завела в акватории Азовского моря два военных корабля.
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