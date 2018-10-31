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Действия РФ в Азовском море подрывают международное право, - США в ООН


фото: twitter
Соединенные Штаты назвали агрессивные действия России в Азовском море такими, что подрывают международное право и нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины

Об этом заявил во время заседания СБ ООН заместитель постоянного представителя США при ООН посол Джонатан Коэн, сообщает "Укринформ".

"Агрессивные действия в Азовском море, где Россия мешает доступу к украинским портам, является нарушением суверенитета и территориальной целостности, и подрывают международное право", - подчеркнул американский дипломат.

Он подчеркнул, что это мешает как процессу переговоров в Нормандском формате, так и диалогу между представителями США и России Куртом Волкером и Владиславом Сурковым.

Кроме того, представитель США заявил, что "выборы", которые Россия хочет устроить на оккупированных территориях Донбасса, препятствуют имплементации Минских договоренностей.

Коэн подчеркнул, что выборы должны проводиться в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ.

"Запланированные выборы не соответствуют этим требованиям", - подчеркнул он.

"Минские соглашения призывают к разоружению незаконно вооруженных формирований. Россия использует эти так называемые "выборы" для достижения собственных целей", - добавил американский дипломат.

Он также заявил, что Соединенные Штаты вновь осуждают дестабилизирующие действия РФ в Украине. Мы объявили о том, что санкции, наложенные на Россию, не будут сняты до полного выполнения Минских договоренностей".

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