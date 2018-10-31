Депутаты ПАСЕ отправляются на Донбасс проверить работу ОБСЕ и гуманитарную ситуацию

31 октября, 2018, 21:31

Делегация депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы 1 ноября намерена посетить восток Украины для мониторинга безопасности и гуманитарной ситуации и работы миссии ОБСЕ

Об этом сообщил председатель фракции социалистов, демократов и зеленых в Парламентской ассамблее Совета Европы, представитель по правам человека и гуманитарной помощи фракции СДП Бундестага Германии Франк Швабе, сообщает Укринформ.

"Мы хотим посмотреть на ситуацию там и как она меняется, встречаемся с миссией ОБСЕ. Речь идет, скорее, не об отчетах, мы хотим посмотреть, уважают ли их (миссии ОБСЕ)", - сказал Франк Швабе.

По его словам, делегация евродепутатов также намерена проанализировать ситуацию по реализации определенных гуманитарных проектов на Донбассе, которые были начаты при поддержке Германии.

"Мы посетим детскую больницу, которую финансировал Фонд Розы Люксембург. Мы хотим посмотреть проект помещений для беженцев, где принимала участие Германия, проект психо-социального сопровождения людей, которые пострадали от войны", - сообщил депутат.

Он также отметил, что после завершения визита будет подготовлен отчет о расходовании средств на реализацию этих проектов и эффективности оказания помощи людям на временно-оккупированной территории. Кроме этого, депутаты исследуют положение дел на Донбассе с гуманитарной помощью людям.

"Это 4,4 млн людей, которые страдают от этой ситуации. Германия заинтересована в помощи этим людям и Украине в этом вопросе", - подчеркнул Швабе.

Кроме того, по словам депутата, у ПАСЕ есть определенное беспокойство по поводу ситуации в вопросе охраны окружающей среды.