Британия подняла истребители, чтобы отогнать российские бомбардировщики

31 октября, 2018, 18:31

В среду, 31 октября, Военно-воздушные силы Великобритании подняли реактивные истребители Typhoon на перехват российских бомбардировщиков, которые приблизились к воздушному пространству Соединенного Королевства

Об этом сообщает британское издание Mirror.

Два истребителя взлетели с базы ВВС в Лоссимуте на севере Британии.

"Истребители Typhoon подняли с Лоссимута сегодня как меру против потенциального вторжения на территорию Великобритании, которое представляет интерес, одним или несколькими неопознанными самолетами". - сообщили в Минобороны Великобритании.

Российские самолеты, вероятно, направлялись на юг Шетландских островов.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили, что их два реактивных самолета находятся в воздухе над Норвежским морем, однако заявили, что не приближаются к чужим границам.