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Британия подняла истребители, чтобы отогнать российские бомбардировщики


фото: RoyalAirForce
В среду, 31 октября, Военно-воздушные силы Великобритании подняли реактивные истребители Typhoon на перехват российских бомбардировщиков, которые приблизились к воздушному пространству Соединенного Королевства

Об этом сообщает британское издание Mirror.

Два истребителя взлетели с базы ВВС в Лоссимуте на севере Британии.

"Истребители Typhoon подняли с Лоссимута сегодня как меру против потенциального вторжения на территорию Великобритании, которое представляет интерес, одним или несколькими неопознанными самолетами". - сообщили в Минобороны Великобритании.

Российские самолеты, вероятно, направлялись на юг Шетландских островов.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили, что их два реактивных самолета находятся в воздухе над Норвежским морем, однако заявили, что не приближаются к чужим границам.

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