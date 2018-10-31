Британия подняла истребители, чтобы отогнать российские бомбардировщики
31 октября, 2018, 18:31
В среду, 31 октября, Военно-воздушные силы Великобритании подняли реактивные истребители Typhoon на перехват российских бомбардировщиков, которые приблизились к воздушному пространству Соединенного Королевства
Об этом сообщает британское издание Mirror.
Два истребителя взлетели с базы ВВС в Лоссимуте на севере Британии.
"Истребители Typhoon подняли с Лоссимута сегодня как меру против потенциального вторжения на территорию Великобритании, которое представляет интерес, одним или несколькими неопознанными самолетами". - сообщили в Минобороны Великобритании.
Российские самолеты, вероятно, направлялись на юг Шетландских островов.
Ранее в Минобороны РФ подтвердили, что их два реактивных самолета находятся в воздухе над Норвежским морем, однако заявили, что не приближаются к чужим границам.
- Напомним, в сентябре на перехват российским военным самолетам поднимались истребители Японии - над Японским морем, Великобритании и Франции - над Северным морем, а США обнаружили самолеты-разведчики РФ возле Аляски.
- 25 сентября истребители немецких сил НАТО перехватили над Балтийским морем два российских бомбардировщика Ту-160.
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