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Блокировщики Харьковского шоссе остались без света из-за задолженности балансодержателя, - ДТЭК


фото: facebook/pmoroz
Жители двух домов на Харьковском шоссе остались без света из-за задолженности свыше 2 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети".

В сообщении говорится, что балансодержатель ООО "ДОМ-СЕРВИС 19", который обслуживает дома по адресам ул. Харьковское шоссе буд. 19 и 19-А, имеет задолженность перед ДТЭК Киевски электросети в сумме более двух млн грн. за потребленную электроэнергию.

Начиная с октября 2016 года, ООО "ДОМ-СЕРВИС 19" платит за потребленные услуги несвоевременно и не в полном объеме.

"В такой ситуации ДТЭК Киевские электросети вынуждена прекратить подачу электроэнергии к домам по адресам  ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А. Компания понимает, насколько важно для жителей, чтобы электроэнергия в доме была всегда. Но, к сожалению, невыполнение гарантийных обязательств балансодержателем делает невозможным ее дальнейшую подачу" ,- говорится в сообщении.

  • Как сообщалось ранее, в среду утром, 31 октября, в Киеве протестующие во второй раз заблокировали движение Харьковским шоссе. Причиной такого поступка людей стало отсутствие электроснабжения в жилом комплексе "Мега Сити".

 

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