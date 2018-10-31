Блокировщики Харьковского шоссе остались без света из-за задолженности балансодержателя, - ДТЭК

31 октября, 2018, 13:00

Жители двух домов на Харьковском шоссе остались без света из-за задолженности свыше 2 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети".

В сообщении говорится, что балансодержатель ООО "ДОМ-СЕРВИС 19", который обслуживает дома по адресам ул. Харьковское шоссе буд. 19 и 19-А, имеет задолженность перед ДТЭК Киевски электросети в сумме более двух млн грн. за потребленную электроэнергию.

Начиная с октября 2016 года, ООО "ДОМ-СЕРВИС 19" платит за потребленные услуги несвоевременно и не в полном объеме.

"В такой ситуации ДТЭК Киевские электросети вынуждена прекратить подачу электроэнергии к домам по адресам ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А. Компания понимает, насколько важно для жителей, чтобы электроэнергия в доме была всегда. Но, к сожалению, невыполнение гарантийных обязательств балансодержателем делает невозможным ее дальнейшую подачу" ,- говорится в сообщении.