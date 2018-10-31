Блокировщики Харьковского шоссе остались без света из-за задолженности балансодержателя, - ДТЭК
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети".
В сообщении говорится, что балансодержатель ООО "ДОМ-СЕРВИС 19", который обслуживает дома по адресам ул. Харьковское шоссе буд. 19 и 19-А, имеет задолженность перед ДТЭК Киевски электросети в сумме более двух млн грн. за потребленную электроэнергию.
Начиная с октября 2016 года, ООО "ДОМ-СЕРВИС 19" платит за потребленные услуги несвоевременно и не в полном объеме.
"В такой ситуации ДТЭК Киевские электросети вынуждена прекратить подачу электроэнергии к домам по адресам ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А. Компания понимает, насколько важно для жителей, чтобы электроэнергия в доме была всегда. Но, к сожалению, невыполнение гарантийных обязательств балансодержателем делает невозможным ее дальнейшую подачу" ,- говорится в сообщении.
- Как сообщалось ранее, в среду утром, 31 октября, в Киеве протестующие во второй раз заблокировали движение Харьковским шоссе. Причиной такого поступка людей стало отсутствие электроснабжения в жилом комплексе "Мега Сити".
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