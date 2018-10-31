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Blexit: Канье Уэст призвал афроамериканцев не поддерживать демократов

Известный скандальными заявлениями американский рэпер Канье Уэст присоединился к созданию одежды с логотипом Blexit, что по аналогии к "Брекзиту" призывает афроамериканцев выходить из рядов сторонников Демократической партии США

Об этом в среду, 31 октября, сообщила украинская служба ВВС.

По данным издания, речь идет о распространении движения активистов на привлечение афроамериканской молодежи в ряды сторонников президента-республиканца Дональда Трампа.

Кроме того, сторонники Трампа используют в кампании логотип WE FREE.

Активисты кампании WE FREE собираются провести митинги, где будут призывать афроамериканцев прекратить поддерживать Демократическую партию США.

Как заявила Кэндис Овенс, политическая активистка шума в соцсетях по этому поводу, кампания "Blexit" не отражает политические взгляды Канье Веста.

"Он говорил, что любит Хиллари Клинтон. Он говорил, что любит Дональда Трампа", - отметила Овенс.
Она также попросила общественность "не политизировать любовь".

Зато в соцсетях восприняли неоднозначно: многие не поверили, что со стороны рэпера не было никакого политического подтекста, а также российского следа.

Между тем Овенс сообщила, что на следующий год запланировано "Blexit-тур" по городам США, в частности, в Чикаго и Филадельфии.

 

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