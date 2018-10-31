Беларусь готова взять под контроль украинско-российскую границу в ОРДЛО, - Лукашенко
Об этом Лукашенко сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает белорусское издание "БЕЛТА".
"Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - сказал Лукашенко.
Президент Беларуси также предложил создать в Минске технический пункт Трехсторонней контактной группы и рассмотреть вопрос размещения на Донбассе совместной миссии ООН и ОБСЕ.
"Нужно продолжать работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы. Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта Трехсторонней контактной группы и другого, на что мы способны сегодня договориться в Европе. Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине", - добавил Лукашенко.
- Напомним, 26 октября во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Гомеле Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова быть посредником в решении военного конфликта между Россией и Украиной.
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