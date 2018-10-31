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Авиакатастрофа в Индонезии: нашли фюзеляж Boeing 737


фото: REUTERS
Глава вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто заявил, что поисково-спасательные отряды обнаружили фюзеляж самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, упавшего возле берегов Индонезии

Об этом он сообщил 31 октября, передает South China Morning Post.

"Мы твердо верим, что нашли координаты фюзеляжа JT 610", - сказал Тьяджанто в Джакарте.

Впрочем, он отметил, что поисковая группа имеет координаты падения и эксперты должны подтвердить официально, что это фюзеляж именно Boeing.

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