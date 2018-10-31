Авиакатастрофа в Индонезии: нашли фюзеляж Boeing 737
31 октября, 2018, 09:56
Глава вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто заявил, что поисково-спасательные отряды обнаружили фюзеляж самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, упавшего возле берегов Индонезии
Об этом он сообщил 31 октября, передает South China Morning Post.
"Мы твердо верим, что нашли координаты фюзеляжа JT 610", - сказал Тьяджанто в Джакарте.
Впрочем, он отметил, что поисковая группа имеет координаты падения и эксперты должны подтвердить официально, что это фюзеляж именно Boeing.
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- Напомним, в Индонезии разбился Boeing авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты (Индонезия), на борту было 189 человек.
- Появились фото и видео с места падения Boeing в Индонезии спасатели обнаружили обломки самолета и остатки личных вещей пассажиров.
- Позже директор компании Lion Air сообщил, что самолет, который упал в море после вылета из Джакарты, на предыдущем рейсе имел техническую проблему.
- Сейчас самолет Lion Air ищут дронами и гидролокаторами.
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