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Задержанных ФСБ украинских моряков отпустили, экипаж арестованного "Норда" вернулся в Крым


фото: novosti-n.org
Семерых украинских моряков с задержанного россиянами неподалеку от Крыма рыболовецкого судна ЯМК-0041 вернули с оккупированной территории. В то же время семеро членов экипажа арестованного в Украине судна "Норд" вернулись в Крым

Об этом сообщила пресс-служба российского омбудсмена Татьяны Москальковой, передает "ТАСС".

При этом россияне заявили, что возвращение украинских моряков было обменом.

"Семерых российских моряков с сейнера "Норд" сегодня обменяли на семерых украинских моряков с судна ЯМК-0041, наши моряки уже в Крыму", - сказал представитель Москальковой.

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В омбудсмена уточнили, что капитан "Норда" Владимир Горбенко пока остается в Украине, где относительно него открыто уголовное дело.

"Буду добиваться возвращения капитана "Норда". Сегодня состоялась первая важнейшая акция по обмену моряков, дорога протоптана", - сказала российский омбудсмен.

Ранее, в июле, украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила президента Петра Порошенко содействовать обмену экипажа российского судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками в Азовском море, на украинских моряков с ЯМК-0041.

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