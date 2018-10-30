Задержанных ФСБ украинских моряков отпустили, экипаж арестованного "Норда" вернулся в Крым
Об этом сообщила пресс-служба российского омбудсмена Татьяны Москальковой, передает "ТАСС".
При этом россияне заявили, что возвращение украинских моряков было обменом.
"Семерых российских моряков с сейнера "Норд" сегодня обменяли на семерых украинских моряков с судна ЯМК-0041, наши моряки уже в Крыму", - сказал представитель Москальковой.
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В омбудсмена уточнили, что капитан "Норда" Владимир Горбенко пока остается в Украине, где относительно него открыто уголовное дело.
"Буду добиваться возвращения капитана "Норда". Сегодня состоялась первая важнейшая акция по обмену моряков, дорога протоптана", - сказала российский омбудсмен.
Ранее, в июле, украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила президента Петра Порошенко содействовать обмену экипажа российского судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками в Азовском море, на украинских моряков с ЯМК-0041.
- Напомним, 30 марта суд арестовал задержанное в Азовском море российское рыболовное судно "Норд" из аннексированного Россией Крыма. 2 апреля капитану рыболовецкого судна "Норд" объявили подозрение в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины.
- 6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу капитана "Норда" Владимира Горбенко, которого накануне отпустили в связи с окончанием срока задержания. Впоследствии капитан задержанного судна "Норд" Владимир Горбенко отпущен под залог.
- 3 мая, Госпогранслужба Украины предупредила, что Россия прибегла к остановке и досмотру судов, следующих в Украину. 4 мая стало известно о задержании российскими пограничниками украинского рыбацкого судна ЯМК-0041.
- Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что российская оккупационная власть, задержав украинское рыболовецкое судно, нарушила нормы международного морского права. Чиновник также отметил, что российский корабль "Аметист, который задержал ЯМК-0041, не впервые преследовал украинских рыбаков.
- Спикер ГНСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономических и репутационных потерь, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма. По данным ГНСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшиеся в украинские порты на Азовском море.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов. В ЕС заявили о необходимости новых санкций против РФ из-за агрессии в Азовском море.
- Россия обещает помешать учениям Украины с НАТО в Азовском море. ЕС осудил российскую милитаризацию на Азове. Европарламент призвал готовиться к санкциям против РФ.
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