Из-за издевательств на манеже: на гастролях умерла слониха Майя, которая выступала с украинскими цирками

30 октября, 2018, 11:38

29 октября на гастролях в Гомеле скончалась слониха Майя, которая выступала во многих мировых цирках

Об этом сообщил основатель UAnimals Александр Тодорчук на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что за свободу слонихи годами боролись зоозащитники со всего мира. За словами Тодорчука, когда немецкие владельцы Майи согласились отдать ее на реабилитацию, но почему-то передумали, и тайно продали в прокат.

Впоследствии ее заметили в одном из цирков Румынии, откуда перевезли в Украину.

"Здесь Майю заставляли выполнять извращенные трюки, водили по улицам для рекламы садистских шоу. Кто-то покупал билеты и этим спонсировал издевательства и каждый удар металлическим крюком", - пишет Тодорчук.

Он добавил, что организация надеялась освободить Майю и всех цирковых животных, но они не успели.

"В этой смерти виноваты: цирковые дрессировщики, директора цирков, Министерство культуры и лично министр. Тот самый, со сцены. В его компетенции прекратить эти издевательства. Впрочем система всеми силами защищает издевательства на манеже ", - добавил Тодорчук.