Из-за издевательств на манеже: на гастролях умерла слониха Майя, которая выступала с украинскими цирками
Об этом сообщил основатель UAnimals Александр Тодорчук на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что за свободу слонихи годами боролись зоозащитники со всего мира. За словами Тодорчука, когда немецкие владельцы Майи согласились отдать ее на реабилитацию, но почему-то передумали, и тайно продали в прокат.
Впоследствии ее заметили в одном из цирков Румынии, откуда перевезли в Украину.
"Здесь Майю заставляли выполнять извращенные трюки, водили по улицам для рекламы садистских шоу. Кто-то покупал билеты и этим спонсировал издевательства и каждый удар металлическим крюком", - пишет Тодорчук.
Он добавил, что организация надеялась освободить Майю и всех цирковых животных, но они не успели.
"В этой смерти виноваты: цирковые дрессировщики, директора цирков, Министерство культуры и лично министр. Тот самый, со сцены. В его компетенции прекратить эти издевательства. Впрочем система всеми силами защищает издевательства на манеже ", - добавил Тодорчук.
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