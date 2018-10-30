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Я была аутсайдером и это мотивировало, - Свитолина о исторической победе


фото: REUTERS
Украинская теннисистка Элина Свитолина назвала составляющие победы на Итоговом турнире WTA

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

По словам Свитолиной, она не возлагала на Итоговый турнир WTA никаких надежд, что помогло ей выиграть соревнования.

"Я подходила к турниру с нулевыми ожиданиями. Наверное, я была аутсайдером, от меня никто ничего не ждал. И как раз это меня мотивировало - я была чрезвычайно жесткой на корте", - сказала Свитолина.

Украинская теннисистка также отметила свою физическую форму и психологическую выносливость.

"Я бы не сказала, что это был мой лучший теннис, но я много работала и хорошая физическая форма мне помогла. Главное, что я многое доказала сама себе. Я достигла определенного предела и даже перешагнула через него. Но больше всего я довольна тем, как сумела справиться с психологическим давлением в полуфинале и матче с Каролиной Плишковой", - рассказала Свитолина.

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