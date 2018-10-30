Я была аутсайдером и это мотивировало, - Свитолина о исторической победе
Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
По словам Свитолиной, она не возлагала на Итоговый турнир WTA никаких надежд, что помогло ей выиграть соревнования.
"Я подходила к турниру с нулевыми ожиданиями. Наверное, я была аутсайдером, от меня никто ничего не ждал. И как раз это меня мотивировало - я была чрезвычайно жесткой на корте", - сказала Свитолина.
Украинская теннисистка также отметила свою физическую форму и психологическую выносливость.
"Я бы не сказала, что это был мой лучший теннис, но я много работала и хорошая физическая форма мне помогла. Главное, что я многое доказала сама себе. Я достигла определенного предела и даже перешагнула через него. Но больше всего я довольна тем, как сумела справиться с психологическим давлением в полуфинале и матче с Каролиной Плишковой", - рассказала Свитолина.
- Элина Свитолина стала первой в истории украинкой, которая выиграла Итоговый турнир WTA с участием восьми сильнейших теннисисток мира.
- Благодаря победе в Сингапуре, Элина Свитолина закончит 2018 год на четвертой позиции в мировом рейтинге.
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