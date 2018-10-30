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Венгрия изменила название "уполномоченного по Закарпатью"

Иштван Грежа
Иштван Грежа
фото: karpatpost
29 октября Венгрия переименовала скандальное название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, которое вызвало жесткое сопротивление Украины

Соответствующее решение опубликовано в официальном издании Министерства юстиции Венгрии в понедельник, 29 октября, передает "Европейская правда".

Должность Иштвана Грежи Будапешт официально сменил на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и в Закарпатской области, а также координацию программы развития детских учебных заведений Карпатского региона".

Теперь в названии поста говорится о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов, а не о развитии одной области. Венгрия фактически вернула название должности Грежи, которая существовала до весны текущего года, добавив к функциям уполномоченного работу с ДОУ Закарпатья.

 

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