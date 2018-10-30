Венгрия изменила название "уполномоченного по Закарпатью"
30 октября, 2018, 11:13
29 октября Венгрия переименовала скандальное название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, которое вызвало жесткое сопротивление Украины
Соответствующее решение опубликовано в официальном издании Министерства юстиции Венгрии в понедельник, 29 октября, передает "Европейская правда".
Должность Иштвана Грежи Будапешт официально сменил на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и в Закарпатской области, а также координацию программы развития детских учебных заведений Карпатского региона".
Теперь в названии поста говорится о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов, а не о развитии одной области. Венгрия фактически вернула название должности Грежи, которая существовала до весны текущего года, добавив к функциям уполномоченного работу с ДОУ Закарпатья.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал, что Венгрия изменит название "уполномоченного по Закарпатью", но не его функции.
Читайте также
-
29 октября, 2018 Виталий Портников: "Бразильський Трамп" изменит наш мир
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет