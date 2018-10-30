В Индии достроили самую высокую статую в мире
30 октября, 2018, 16:21
В индийском штате Гуджарат достроили самую высокую статую в мире, которая называется "Статуя Единства"
Соответствующие фото опубликовал Reuters.
Статуя посвящена политику Сардару Валлабхаю Пателю, герою Индии в борьбе за независимость. Монумент выше, чем статуя Христа в Бразилии (38 м) и статуя Свободы в США (93 м), его высота составляет 182 м.
Открытие "Статуи Единства" состоится 31 октября.
- Ранее были опубликованы фотографии статуи на момент строительства.
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