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В Индии достроили самую высокую статую в мире

В индийском штате Гуджарат достроили самую высокую статую в мире, которая называется "Статуя Единства"

Соответствующие фото опубликовал Reuters.

Статуя посвящена политику Сардару Валлабхаю Пателю, герою Индии в борьбе за независимость. Монумент выше, чем статуя Христа в Бразилии (38 м) и статуя Свободы в США (93 м), его высота составляет 182 м.

Открытие "Статуи Единства" состоится 31 октября.

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