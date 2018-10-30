В Индии достроили самую высокую статую в мире

30 октября, 2018, 16:21

В индийском штате Гуджарат достроили самую высокую статую в мире, которая называется "Статуя Единства"

Соответствующие фото опубликовал Reuters.

Статуя посвящена политику Сардару Валлабхаю Пателю, герою Индии в борьбе за независимость. Монумент выше, чем статуя Христа в Бразилии (38 м) и статуя Свободы в США (93 м), его высота составляет 182 м.

Открытие "Статуи Единства" состоится 31 октября.