В воздухе, на суше и на море: как в Норвегии проходят крупнейшие учения НАТО при участии Украины
фото: flickr.com
Фото учений появились на сайте Flikr.com.
Маневры проходят на территории скандинавской страны и вблизи ее берегов и продлятся до 7 ноября.
Колонна военной техники из Британии пересекает мост Оресунд, направляясь к Норвегии
В масштабных учениях принимают участие войска 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии. К Trident Juncture привлекли 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 тысяч единиц техники.
Около 50 тысяч личного состава из государств-союзников НАТО и стран-партнеров проверяют свою способность действовать сообща, чтобы защитить население и территории и сдержать потенциальных противников.
Шведский корвет "Karlstad" в порту Тронхейма
"Это сильное проявление наших возможностей и готовности работать вместе", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом учений на прошлой неделе.
Военные 9-й механизированной бригады Бундесвера и 4-й пехотной бригады армии Британии завершили совместное форсирование реки
Сегодня Столтенберг прибыл в Норвегию вместе с послами 29 стран НАТО для наблюдения за ходом учений.
Истребители Финляндии и Бельгии слетают с финской авиабазы в Рованиеми для участия в учениях
Он подчеркнул оборонительный и прозрачный характер Trident Juncture и отметил, что все члены ОБСЕ были приглашены направить наблюдателей: "НАТО и союзники уважают дух наших международных обязательств".
Совместные упражнения снайперов из Франции и Британии
Россия и Беларусь направили наблюдателей на учения НАТО Trident Juncture 2018. Норвегия граничит с Россией в Арктике.
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