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В воздухе, на суше и на море: как в Норвегии проходят крупнейшие учения НАТО при участии Украины

Голландская боевая машина CV 90 форсирует реку при помощи немецкого инженерного батальона
фото: flickr.com
В Норвегии уже почти неделю продолжаются крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture 2018

Фото учений появились на сайте Flikr.com.

Маневры проходят на территории скандинавской страны и вблизи ее берегов и продлятся до 7 ноября.

Колонна военной техники из Британии пересекает мост Оресунд, направляясь к Норвегии

В масштабных учениях принимают участие войска 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии. К Trident Juncture привлекли 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 тысяч единиц техники.

Около 50 тысяч личного состава из государств-союзников НАТО и стран-партнеров проверяют свою способность действовать сообща, чтобы защитить население и территории и сдержать потенциальных противников.

Шведский корвет "Karlstad" в порту Тронхейма

"Это сильное проявление наших возможностей и готовности работать вместе", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом учений на прошлой неделе.

Военные 9-й механизированной бригады Бундесвера и 4-й пехотной бригады армии Британии завершили совместное форсирование реки

Сегодня Столтенберг прибыл в Норвегию вместе с послами 29 стран НАТО для наблюдения за ходом учений.

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Он подчеркнул оборонительный и прозрачный характер Trident Juncture и отметил, что все члены ОБСЕ были приглашены направить наблюдателей: "НАТО и союзники уважают дух наших международных обязательств".

Совместные упражнения снайперов из Франции и Британии

Россия и Беларусь направили наблюдателей на учения НАТО Trident Juncture 2018. Норвегия граничит с Россией в Арктике.

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