В Венеции затопило три четверти территории города
30 октября, 2018, 09:13
Из-за штормовых ветров в Венеции резко повысился уровень воды. Около 75% территории города затопило
Об этом сообщает ANSA.
По данным местного центра прогноза приливов, накануне уровень воды в городе достиг 156 см над уровнем моря. Полиция закрыла доступ к центральной городской площади Святого Марка.
Сейчас в Венеции устанавливают временные мосты, однако если непогода усилится, их может смыть водой. Наводнение началось из-за подъема воды в Венецианской лагуне. По мнению ученых, к этому могли привести добычу газа на близлежащих землях или глобальное потепление.
По всей Италии из-за непогоды погибли уже семь человек, несколько десятков пострадали.
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