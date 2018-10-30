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В Венеции затопило три четверти территории города

Из-за штормовых ветров в Венеции резко повысился уровень воды. Около 75% территории города затопило

Об этом сообщает ANSA.

По данным местного центра прогноза приливов, накануне уровень воды в городе достиг 156 см над уровнем моря. Полиция закрыла доступ к центральной городской площади Святого Марка.

Сейчас в Венеции устанавливают временные мосты, однако если непогода усилится, их может смыть водой. Наводнение началось из-за подъема воды в Венецианской лагуне. По мнению ученых, к этому могли привести добычу газа на близлежащих землях или глобальное потепление.

По всей Италии из-за непогоды погибли уже семь человек, несколько десятков пострадали.

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