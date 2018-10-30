В Стамбуле открыли самый большой в мире аэропорт

30 октября, 2018, 10:52

В турецком Стамбуле президент Реджеп Эрдоган открыл первую часть третьего аэропорта Стамбула, строительство которого продолжалось 10 лет

Аэропорт открывает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

Официальное название воздушной гавани - Аэропорт Стамбула, он стал самым большим аэропортом в мире и сможет обслуживать до 200 миллионов пассажиров в год, что вдвое больше трафика в крупнейшем в мире аэропорту в американской Атланте.

Сегодня открывается первая часть аэропорта. По словам Эрдогана, аэропорт будет продолжать расти в течение следующего десятилетия, пока все этапы не будут завершены до 2028 года.

Первое время он будет обслуживать лишь несколько направлений: три внутренних маршруты в Анкару, Измир и Анталью и один международный в Баку, летать по которым будет Turkish Airlines.

Большой перенос рейсов, который планировался на 30-31 октября, теперь, по данным руководства аэропорта, состоится накануне Нового года - 31 декабря.

В рамках первой очереди строители возвели терминал площадью 1,4 млн квадратных метров и аэродромную инфраструктуру с двумя взлетно-посадочными полосами, 114 контактными стоянками с использованием телетрапов и 257 удаленными стоянками.

Эрдоган сообщил, что после того, как будут введены в действие все этапы Аэропорту Стамбула, Международный аэропорт Ататюрка закроется для коммерческих рейсов, но сохранит за собой статус воздушной гавани. Аэропорт имени Ататюрка прошлого года принял 64 миллиона пассажиров.

Международный аэропорт имени Сабихи Гекчен в азиатской части Стамбула продолжит работу. В прошлом году через него прошел 31 млн пассажиров.