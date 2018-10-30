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В США расстреляли рэпера Young Greatness

В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness

Об этом сообщает Billboard.

Как сообщается, перестрелка произошла в 1:35 утра в Луизиане возле ресторана Waffle House.Музыкант скончался до приезда полицейских и скорой, ему было 34 года, настоящим именем рэпера было Теодор Джонс.

Полиция сейчас собирает доказательства относительно потенциальных подозреваемых в убийстве Джонса.

Young Greatness стал популярным в 2016 году, когда его песня Moolah заняла 85-е место в рейтинге Billboard Hot 100.

 

 
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