В США расстреляли рэпера Young Greatness

30 октября, 2018, 08:40

В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness

Об этом сообщает Billboard.

Как сообщается, перестрелка произошла в 1:35 утра в Луизиане возле ресторана Waffle House.Музыкант скончался до приезда полицейских и скорой, ему было 34 года, настоящим именем рэпера было Теодор Джонс.

Полиция сейчас собирает доказательства относительно потенциальных подозреваемых в убийстве Джонса.

Young Greatness стал популярным в 2016 году, когда его песня Moolah заняла 85-е место в рейтинге Billboard Hot 100.