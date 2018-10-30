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В России затонул док, в котором ремонтировали авианосец "Адмирал Кузнецов"

В Мурманске (Россия) в ночь на вторник, 30 сентября, затонул плавучий док во время выхода из него авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"

В результате происшествия пострадали четверо работников, информирует "Интерфакс".

Трое работников получили переохлаждение, еще один с ранением брюшной полости находится в тяжелом состоянии. По данным местных СМИ, во время инцидента упали два башенных крана.

Руководитель пресс-службы АО Центр судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев рассказал, что причиной затопления плавдока стали перебои в электроснабжении.

На севере Мурманской области с 26 октября фиксируются сбои в электроснабжении. Причиной нарушения электроснабжения власть называет налипание снега и провис проводов.

  • Напомним, что авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" участвовал в военной операции россиян в Сирии в конце 2016 - начале 2017 года. За период пребывания возле берегов Сирии крейсер потерял  из-за технических причин два истребителя.
  • Россияне планировали отремонтировать "Адмирал Кузнецов" до конца 2020 года и вернуть его в состав ВМФ в 2021 году.
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