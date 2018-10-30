В России затонул док, в котором ремонтировали авианосец "Адмирал Кузнецов"
30 октября, 2018, 08:29
В Мурманске (Россия) в ночь на вторник, 30 сентября, затонул плавучий док во время выхода из него авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
В результате происшествия пострадали четверо работников, информирует "Интерфакс".
Трое работников получили переохлаждение, еще один с ранением брюшной полости находится в тяжелом состоянии. По данным местных СМИ, во время инцидента упали два башенных крана.
Руководитель пресс-службы АО Центр судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев рассказал, что причиной затопления плавдока стали перебои в электроснабжении.
На севере Мурманской области с 26 октября фиксируются сбои в электроснабжении. Причиной нарушения электроснабжения власть называет налипание снега и провис проводов.
- Напомним, что авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" участвовал в военной операции россиян в Сирии в конце 2016 - начале 2017 года. За период пребывания возле берегов Сирии крейсер потерял из-за технических причин два истребителя.
- Россияне планировали отремонтировать "Адмирал Кузнецов" до конца 2020 года и вернуть его в состав ВМФ в 2021 году.
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