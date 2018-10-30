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В МИД РФ жалуются на намерение США испортить "дружбу" Москвы с Арменией


фото: ria.ru
Во внешнеполитическом едомтве РФ обвинили США в попытках испортить отношения между Москвой и Арменией

Об этом заявило Министерство иностранных дел России.

Москва утверждает, что во время визита в Ереван советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выступил с завуалированным призывом к Армении.

Болтон якобы "открыто потребовал, чтобы Армения отказалась от исторических шаблонов в своих международных отношениях и не слишком пытался скрыть тот факт, что речь идет о традиционной дружбе Армении с Россией".

Армения на протяжении десятилетий имеет тесные связи с Россией, но вопрос пересмотра двусторонних отношений вновь стали актуальными после того, как бескровная революция во главе с Николом Пашиняном отстранила от власти премьер-министра Сержа Саргсяна, которого считают близким к Москве.

Болтон во время визита в Ереван 25 октября заявил, что обсудил вопрос о возможной продаже военной техники США в Армению.

В интервью "Радио Свобода" Болтон впоследствии заявил, что "отличные" перспективы Армении стать "стабильной демократией" есть "действительно фундаментальными и не зависят не подвергаются чрезмерной иностранному влиянию".

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