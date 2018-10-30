В МИД Дании вызвали посла Ирана

30 октября, 2018, 18:12

Министерство иностранных дел Дании вызвало иранского посла в Копенгагене после того, как стало известно о подготовке иранской разведкой теракта в Дании

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Дании.

"Как сообщил сегодня глава датской Службы разведки и безопасности, его ведомство считает, что иранская спецслужба готовила убийство на территории Дании. Это абсолютно неприемлемо. Серьезность ситуации трудно описать. Это было четко донесено иранскому послу в Копенгагене", - заявил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен .

На встрече с иранским послом политический директор МИД Дании от имени правительства заявил о безусловном осуждении действий Тегерана. Он отметил, что Дания рассматривает дальнейшие шаги в связи с инцидентом.

Как сообщалось, глава датской разведки Финн Борха Андерсен заявил, что разведка Ирана планировала совершить теракт на территории Дании.

По делу предполагаемого теракта есть один арестованный.

"Гражданин Норвегии иранского происхождения был арестован 21 октября. Он находится под стражей. Он мог помогать иранской разведке вести свою деятельность на территории Дании и участвовал в подготовке нападения", - сказал глава спецслужбы.