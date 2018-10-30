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В Киеве из-за отключения электричества местные жители перекрыли движение транспорта

Во вторник, 30 октября, в Дарницком районе Киева местные жители перекрыли движение транспорта по одной из улиц

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

На перекрестке ул. Привокзальной и Харьковского шоссе около 150 граждан вышли на пешеходный переход и начали без остановок ходить им, чем ограничили движение транспортных средств.

По данным "Вартовых Еспресо", людей возмутило отключение от электроснабжения жилого дома по ул. Харьковское шоссе, 19.

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