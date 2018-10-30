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В Киеве на 10 улицах отключили водоснабжение


фото: vodarybinsk
В Киеве в связи с аварией "Киевводоканал" временно отключил водоснабжение на 10 улицах

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • ул. Бассейная, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 23;
  • ул. Шелковичная, 42-44, 48;
  • ул. Януша Корчака, 38-58A, 27-49;
  • ул. Ярослава Ивашкевича, 5;
  • ул. Автозаводская, 25;
  • ул. Академика Булаховского, 34;
  • ул. Димерская 37-52;
  • ул. Левка Мациевича, 5;
  • пров. Радищева, 3, 5, 6;
  • бул. Вацлава Гавела, 8.

Планируется, что ремонтные работы будут длиться 1 сутки.

 

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