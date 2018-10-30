В Киеве на 10 улицах отключили водоснабжение
30 октября, 2018, 16:54
В Киеве в связи с аварией "Киевводоканал" временно отключил водоснабжение на 10 улицах
Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.
Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- ул. Бассейная, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 23;
- ул. Шелковичная, 42-44, 48;
- ул. Януша Корчака, 38-58A, 27-49;
- ул. Ярослава Ивашкевича, 5;
- ул. Автозаводская, 25;
- ул. Академика Булаховского, 34;
- ул. Димерская 37-52;
- ул. Левка Мациевича, 5;
- пров. Радищева, 3, 5, 6;
- бул. Вацлава Гавела, 8.
Планируется, что ремонтные работы будут длиться 1 сутки.
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