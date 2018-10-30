 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Германии судят медбрата по обвинению в убийстве 100 пациентов

В немецком городе Ольденбург начался суд над бывшим медработником, которого обвиняют в убийстве 100 пациентов

Об этом сообщает ВВС.

По мнению следователей, 41-летний Нильс Хегель назначал смертельные дозы лекарств людям, за которыми он ухаживал в двух больницах на севере Германии.

Согласно материалам следствия, мотивация человека заключалась в том, чтобы поразить коллег реанимацией пациентов, потерявших сознание.

Следствие считает, что Хегель убил 36 больных в Ольденбурге и 64 в районе Деменхорста в период с 1999 по 2005 года.

Хегель впервые арестовали в 2005 году, когда заметили, что он вводит не предназначенные лекарства пациенту в Делменхорсте. За это в 2008 году его осудили на 7 лет за попытку убийства.

В 2014-2015 годах второе судебное разбирательство признало Хегеля виновным в двух убийствах и двух попытках убийства. Он получил пожизненное заключение.

Этот судебное разбирательство, которое, как ожидается, продлится до мая, учтет токсикологические экспертизы эксгумированных тел других пациентов.

Если Хегеля признают виновным в причинении смерти всем 100 пациентам, он станет одним из худших в Германии серийных убийц послевоенной эпохи.

Следователи говорят, что Хегель, возможно, убил еще больше людей, но некоторые потенциальные жертвы были кремированы.

Следователи при расследовании эксгумировали 130 тел бывших пациентов и искали свидетельства о лекарствах, которые могли бы вызвать остановку сердца. Они также исследовали записи в больницах, где он работал.

Записи в больнице Ольденбурга доказали, что количество смертей и реанимационных мероприятий росло, когда была смена Хегеля.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2018 вторник

больше новостей

30 октября, 2018 вторник

29 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать