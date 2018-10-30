В чиновника столичного уголовного розыска изъяли $104 тыс., подозревают незаконное обогащение
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Следователи прокуратуры Киева сообщили заместителю начальника отдела управления уголовного розыска Нацполиции в Киеве о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Во время обыска его служебного кабинета было найдено более $104 тыс., из которых лишь $49 тыс. были подтверждены источники происхождения. Происхождение остальных средств чиновник объяснить не смог. Сведения о них отсутствуют в его налоговой декларации.
Чиновнику объявили о подозрении по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 2 ст. 368-2 (приобретение служебной особо активов в значительном размере, законность приобретения которых не подтверждена) Уголовного кодекса Украины. В суд подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.
Должностному лицу грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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