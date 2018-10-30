В центре Киева эвакуировали торговый комплекс из-за сообщения о заминировании
30 октября, 2018, 23:11
Вечером вторника, 30 октября, в Киеве правоохранители получили сообщение о заминировании ТЦ "Украина", расположенного напротив здания цирка на площади Победы
Об этом сообщают "Вартови. Еспресо".
Сообщение поступило около 21:00. Сразу эвакуировали людей, которые находились внутри помещения.
На место происшествия прибыли полицейские, взрывотехники и медики.
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