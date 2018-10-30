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В Болгарии задержали около 20 человек за продажу паспортов украинцам


фото: visa-exp.com
Среди задержанных - руководитель ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом

Об этом сообщили местные СМИ, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что около 20 людей продавали болгарские паспорта гражданам Украины, Молдовы и Македонии.

Им инкриминируют коррупцию, подделку документов, злоупотребление служебным положением и создание криминальной группировки.

По данным правоохранителей, подозреваемые получали около пяти тысяч евро за один документ.

  • Напомним, что Болгария с 2007 года является членом Европейского Союза. Паспорта этой страны позволяют ее гражданам свободно передвигаться и проживать на территории ЕС.
 
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