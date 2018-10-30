В Болгарии задержали около 20 человек за продажу паспортов украинцам
30 октября, 2018, 08:55
Среди задержанных - руководитель ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом
Об этом сообщили местные СМИ, передает "Радио Свобода".
Отмечается, что около 20 людей продавали болгарские паспорта гражданам Украины, Молдовы и Македонии.
Им инкриминируют коррупцию, подделку документов, злоупотребление служебным положением и создание криминальной группировки.
По данным правоохранителей, подозреваемые получали около пяти тысяч евро за один документ.
- Напомним, что Болгария с 2007 года является членом Европейского Союза. Паспорта этой страны позволяют ее гражданам свободно передвигаться и проживать на территории ЕС.
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