В Болгарии задержали около 20 человек за продажу паспортов украинцам

30 октября, 2018, 08:55

Среди задержанных - руководитель ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом

Об этом сообщили местные СМИ, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что около 20 людей продавали болгарские паспорта гражданам Украины, Молдовы и Македонии.

Им инкриминируют коррупцию, подделку документов, злоупотребление служебным положением и создание криминальной группировки.

По данным правоохранителей, подозреваемые получали около пяти тысяч евро за один документ.