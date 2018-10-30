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Умер создатель культовых "Острова сокровищ" и "Капитана Врунгеля" Давид Черкасский

В Киеве на 87-м году жизни умер известный украинский мультипликатор и кинорежиссер, народный артист Украины Давид Черкасский

Об этом во вторник, 30 октября, сообщили в своих Facebook друзья и коллеги художника.

"Умер Давид Янович Черкасский. Два месяца после инсульта он пролежал в реанимации. Два месяца врачи боролись за его жизнь. Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, большой мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна", - написал Александр Меламуд.

О смерти Черкасского также сообщил его колгега из юмористического шоу "Золотой гусь" композитор Владимир Быстряков.

Давид Черкасский родился 23 августа 1932 года на Черкасщине. Работал художником-мультипликатором на студии "Киевнаучфильм". Среди наиболее популярных работ многосерийные мультфильмы "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".

  • Напомним, украинский мультфильм "Похищенная принцесса" победил на международном кинофестивале.
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