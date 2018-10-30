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Украинский моряк, которого захватили пираты, вернулся в Одессу

Моряк Валерий Зубицкий, который вместе с частью команды швейцарского торгового судна MV Glarus попал в плен к нигерийским пиратам, вернулся в Одессу

Об этом передает "Думская".

Он вышел из зоны прилета в сопровождении двух людей в штатском — предположительно, сотрудников правительственных структур.

От комментариев моряк отказался. Сказал лишь, что чувствует себя хорошо. Валерия посадили в машину, которая быстро покинула аэропорт.

Отказалась комментировать ситуацию и представитель профсоюза работников морского транспорта Украины Ольга Лосинская, которая встречала Валерия в Одессе.

Детали освобождения пока держатся в секрете. Ранее сообщалось, что судовладелец, швейцарская компания Massoel Shipping, вел переговоры с пиратами о выкупе моряков. Очевидно, за них заплатили какую-то сумму денег.

О том, что украинец Валерий Зубицкий возвращается домой из пиратского плена, сообщил накануне министр иностранных дел Павел Климкин.

Построенный в 2001 году сухогруз MV Glarus перевозил пшеницу. Судно вышло из Лагоса и следовало в нигерийский порт Харкорт. 22 сентября на юго-западе от острова Бонни его взяли на абордаж пираты. На судне находилось 19 членов экипажа, в том числе трое граждан Украины. Преступникам удалось захватить 12 моряков, среди которых оказался украинец.

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