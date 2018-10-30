Украинский моряк, которого захватили пираты, вернулся в Одессу
Об этом передает "Думская".
Он вышел из зоны прилета в сопровождении двух людей в штатском — предположительно, сотрудников правительственных структур.
От комментариев моряк отказался. Сказал лишь, что чувствует себя хорошо. Валерия посадили в машину, которая быстро покинула аэропорт.
Отказалась комментировать ситуацию и представитель профсоюза работников морского транспорта Украины Ольга Лосинская, которая встречала Валерия в Одессе.
Детали освобождения пока держатся в секрете. Ранее сообщалось, что судовладелец, швейцарская компания Massoel Shipping, вел переговоры с пиратами о выкупе моряков. Очевидно, за них заплатили какую-то сумму денег.
О том, что украинец Валерий Зубицкий возвращается домой из пиратского плена, сообщил накануне министр иностранных дел Павел Климкин.
Построенный в 2001 году сухогруз MV Glarus перевозил пшеницу. Судно вышло из Лагоса и следовало в нигерийский порт Харкорт. 22 сентября на юго-западе от острова Бонни его взяли на абордаж пираты. На судне находилось 19 членов экипажа, в том числе трое граждан Украины. Преступникам удалось захватить 12 моряков, среди которых оказался украинец.
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