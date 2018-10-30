Украинские военные провели на азовском побережье учения по отражению атаки с моря

30 октября, 2018, 17:32

Подразделения Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины провели на побережье Азовского моря учения по противодействию вражескому десанту

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"На основе боевого опыта, приобретенного во время отражения российской вооруженной атаки, инструкторы Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ провели учения с экипажами боевых машин и расчетов группового оружия", - говорится в сообщении.

Пограничники отрабатывали эпизоды по выявлению и ликвидации диверсантов с моря, которые пытаются захватить объекты транспортной инфраструктуры, получить данные о глубине и построении обороны украинских сил.

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Персонал тренировался стрелять как днем, так и ночью. Моделировались различные ситуации на поле боя, отрабатывались мероприятия по эвакуации под прикрытием дымовых завес.