Украинские военные провели на азовском побережье учения по отражению атаки с моря
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
"На основе боевого опыта, приобретенного во время отражения российской вооруженной атаки, инструкторы Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ провели учения с экипажами боевых машин и расчетов группового оружия", - говорится в сообщении.
Пограничники отрабатывали эпизоды по выявлению и ликвидации диверсантов с моря, которые пытаются захватить объекты транспортной инфраструктуры, получить данные о глубине и построении обороны украинских сил.
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Персонал тренировался стрелять как днем, так и ночью. Моделировались различные ситуации на поле боя, отрабатывались мероприятия по эвакуации под прикрытием дымовых завес.
- Напомним, Россия передала часть акватории Азовского моря своим военным. В ЕС заявили о необходимости новых санкций против РФ из-за агрессии в Азовском море.
- Украина провела учения по отражению нападения с Азовского моря. ВМС показало видео, как российской катер провоцировал украинские корабли в Азовском море.
- Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил о готовности США продолжить помощь Украине вооружениями на фоне российской агрессии в Азовском море.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов. США имеют десантный корабль, приспособленный к Азовскому морю. ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его страна помешает Украине в случае проведения совместных с НАТО военных учений в Азовском море.
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