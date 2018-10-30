Украина оплатила 280 млн грн за дополнительные услуги и имущество на "Айлендах", - СМИ
30 октября, 2018, 09:32
Военная часть А0456 Военно-морских сил Украины оплатила 280,6 миллиона гривен за дополнительные услуги и имущество к американским патрульным катерам класса "Айленд"
Об этом говорится на портале использования публичных средств e-data, передает "Радио Свобода".
Отмечается, что средства оплатили согласно с правительственным постановлением "Об осуществлении предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства". Но больше деталей транзакции не раскрываются.
Средства оплатили через государственный "Укрэксимбанк" и дополнительно банка уплатили комиссию в сумме 2,2 миллиона гривен.
- Напомним, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономических и репутационных потерь, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов.
- 23 сентября военные корабли Украины зашли в Азовское море через Керченский пролив. При этом украинские ВМС не платили россиянам за переход через Керченский пролив.
- Церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса "Айленд" состоялась в порту в американском городе Балтимор.
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