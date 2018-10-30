Украина оплатила 280 млн грн за дополнительные услуги и имущество на "Айлендах", - СМИ

30 октября, 2018, 09:32

Военная часть А0456 Военно-морских сил Украины оплатила 280,6 миллиона гривен за дополнительные услуги и имущество к американским патрульным катерам класса "Айленд"

Об этом говорится на портале использования публичных средств e-data, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что средства оплатили согласно с правительственным постановлением "Об осуществлении предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства". Но больше деталей транзакции не раскрываются.

Средства оплатили через государственный "Укрэксимбанк" и дополнительно банка уплатили комиссию в сумме 2,2 миллиона гривен.