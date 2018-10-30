 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина оплатила 280 млн грн за дополнительные услуги и имущество на "Айлендах", - СМИ

Военная часть А0456 Военно-морских сил Украины оплатила 280,6 миллиона гривен за дополнительные услуги и имущество к американским патрульным катерам класса "Айленд"

Об этом говорится на портале использования публичных средств e-data, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что средства оплатили согласно с правительственным постановлением "Об осуществлении предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства". Но больше деталей транзакции не раскрываются.

Средства оплатили через государственный "Укрэксимбанк" и дополнительно банка уплатили комиссию в сумме 2,2 миллиона гривен.

null
  • Напомним, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономических и репутационных потерь, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма.
  • Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов.
  • 23 сентября военные корабли Украины зашли в Азовское море через Керченский пролив. При этом украинские ВМС не платили россиянам за переход через Керченский пролив.
  • Церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса "Айленд" состоялась в порту в американском городе Балтимор.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2018 вторник

29 октября, 2018 понедельник

больше новостей

30 октября, 2018 вторник

29 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать