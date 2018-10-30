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Украина договорилась с французской RTE о развитии электросетей по новейшей технологии

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и французский оператор RTE подписали меморандум о сотрудничестве по развитию энергетических сетей

Об этом во вторник, 30 октября, сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в своем Facebook.

"Во время Украинской-Французской межправительственной комиссии подписали Меморандум между Укрэнерго и компанией RTE по развитию энергетических сетей. Украина вязала четкий курс на интеграцию украинской энергосистемы в европейскую энергосистему. Сотрудничество с оператором RTE - большой шаг на этом пути", - говорится в сообщении .

Как отметили в свою очередь в "Укрэнерго", подписанный меморандум будет способствовать поступлению в Украину необходимых для отечественной электроэнергетики инновационных технических решений.

"Это означает, что у нас вскоре могут появиться Energy Storage smart подстанции на образец французской Блоко. Это означает, что мы научимся выполнять самые сложные работы под напряжением по европейским технологиям (Live Work). А еще в Украине появится международный учебный центр, в котором наши специалисты смогут получить опыт ведущих европейских коллег", - говорится в сообщении компании.

 

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