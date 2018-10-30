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Убытки "Укрпочты" за 9 месяцев составили уже полмиллиарда


фото: Укрінформ
Государственное общество "Укрпочта" с января по сентябрь 2018 года претерпело 514 млн грн убытков

Об этом говорится в финансовом отчете компании, передает РБК-Украина.

Сумма убытков за январь-сентябрь 2018 оказалась на 24% (на 99 млн грн) больше, чем за аналогичный период 2017 года.

При этом компания получила чистую прибыль от продажи товаров, работ и услуг за указанный период в размере 4780 млн грн - на 28% (на 1037 млн ​​грн) больше, чем за такой же период прошлого года.

Напомним, "Укрпочта" решила больше не заниматься доставкой пенсий в сельской местности с 1 января 2019 года. Компнаия планирует закрыть 5-7 тыс. стационарных отделений, а также уволить часть административного и производственного персонала.

По словам генерального директора ОАО "Укропошта" Игоря Смелянского, из-за убыточных тарифов на доставку пенсии компания несет убытки.

Ранее ремьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения доставки "Укрпочтой" пенсий украинском.

"Укрпочта" увеличила цены на доставку писем на 40% и обслуживать села с помощью передвижных отделений.

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