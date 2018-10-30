Трамп заявил о готовности вновь побороться с Клинтон за кресло президента
30 октября, 2018, 13:11
Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы "очень счастлив", если бы его соперником во время выборов 2020 года стала Хиллари Клинтон
Он также отметил, что ему нравятся все люди, озвучившие свои планы принять участие в выборах, передает Fox News.
"Мне нравятся все они. И Клинтон мне тоже нравится. Я был бы очень счастлив снова драться с Хиллари. Мне все они нравятся", - заявил Трамп.
.@POTUS on 2020 contenders: "I don't see anybody that I wouldn't enjoy running against."— Fox News (@FoxNews) 30 октября 2018 г.
Tune in to Fox News Channel tonight at 10p ET for more of @IngrahamAngle's must-see interview. pic.twitter.com/NGYIqtWhiz
Ранее Хиллари Клинтон заявляла, что готова допустить возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2020 году.
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