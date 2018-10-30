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Трамп заявил о готовности вновь побороться с Клинтон за кресло президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы "очень счастлив", если бы его соперником во время выборов 2020 года стала Хиллари Клинтон

Он также отметил, что ему нравятся все люди, озвучившие свои планы принять участие в выборах, передает Fox News.

"Мне нравятся все они. И Клинтон мне тоже нравится. Я был бы очень счастлив снова драться с Хиллари. Мне все они нравятся", - заявил Трамп.

Ранее Хиллари Клинтон заявляла, что готова допустить возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2020 году.

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