Трамп поручил подготовить доклад о нарушение Россией ракетного договора

30 октября, 2018, 10:28

Президент США Дональд Трамп дал поручение ряду ведомств подготовить доклад относительно Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для Конгресса США

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Делегирую государственному секретарю в сотрудничестве с главой Минфина, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки полномочия представить Конгрессу доклад, необходимый в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год", - говорится в поручении Трампа.

В данном разделе речь идет о нарушении Россией договора, предусмотрена также возможность дополнительных санкций за это.

Трамп 20 октября заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения со стороны РФ.

В ответ в МИД РФ заявили, что России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора. Москва говорит, что разрыв договора "сделает мир более опасным".