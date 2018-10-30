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Трамп поручил подготовить доклад о нарушение Россией ракетного договора


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп дал поручение ряду ведомств подготовить доклад относительно Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для Конгресса США

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Делегирую государственному секретарю в сотрудничестве с главой Минфина, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки полномочия представить Конгрессу доклад, необходимый в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год", - говорится в поручении Трампа.

В данном разделе речь идет о нарушении Россией договора, предусмотрена также возможность дополнительных санкций за это.

Трамп 20 октября заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения со стороны РФ.

В ответ в МИД РФ заявили, что России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора. Москва говорит, что разрыв договора "сделает мир более опасным".

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