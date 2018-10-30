Таинственная болезнь и "война" с лесбиянками: Стивен Кинг выпустил новый роман
30 октября, 2018, 15:35
Новая книга популярного писателя Стивена Кинга увидела свет во вторник, 30 октября
Об этом Кинг сообщил в Twitter.
I have a book coming out tomorrow—ELEVATION. Hope you'll read it, guys.— Stephen King (@StephenKing) 29 октября 2018 г.
"У меня здесь книга выходит - "Высота". Надеюсь, вы ее прочтете", - написал он.
"Высота" уместилась на 144 страницах, и является одним из самых маленьких романов Кинга. Сюжет построен вокруг странной болезни главного героя Скотта Кери, который проживает в вымышленном городе Касл-Рок, штат Мэн. Он быстро теряет вес, но одновременно внешне совершенно не меняется.
В то же время, он конфликтует с соседками-лесбиянками, которые хотят открыть в городе ресторан, но им это сложно сделать из-за предубеждения и предрассудков.
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