Таинственная болезнь и "война" с лесбиянками: Стивен Кинг выпустил новый роман

30 октября, 2018, 15:35

Новая книга популярного писателя Стивена Кинга увидела свет во вторник, 30 октября

Об этом Кинг сообщил в Twitter.

I have a book coming out tomorrow—ELEVATION. Hope you'll read it, guys. — Stephen King (@StephenKing) 29 октября 2018 г.

"У меня здесь книга выходит - "Высота". Надеюсь, вы ее прочтете", - написал он.

"Высота" уместилась на 144 страницах, и является одним из самых маленьких романов Кинга. Сюжет построен вокруг странной болезни главного героя Скотта Кери, который проживает в вымышленном городе Касл-Рок, штат Мэн. Он быстро теряет вес, но одновременно внешне совершенно не меняется.

В то же время, он конфликтует с соседками-лесбиянками, которые хотят открыть в городе ресторан, но им это сложно сделать из-за предубеждения и предрассудков.