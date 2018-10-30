Сутки на Донбассе: 20 обстрелов, ранен украинский военный

30 октября, 2018, 07:23

За прошедшие сутки, 29 октября, российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Во время ведения боевых действий, за прошедшие сутки, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 29 октября один боевик российско-оккупационных войск был уничтожен, еще двое - ранены.

Вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, противник при этом не применял. Однако противник увеличил интенсивность применения стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного.

Враг вел огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Станица Луганская, Верхньоторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.