Супрун назвала объем задолженности по зарплатам украинским медикам

30 октября, 2018, 18:26

Украинским медикам в регионах задолжали не менее 1,5 миллиарда заработной платы. В МЗ пообещали погасить задолженность до конца года

Об этом, как передает "Укринформ", сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во вторник, 30 октября, во время открытия Семейной комнаты для родителей Охматдета.

Речь идет о погашении 90% долга врачам силами МЗ, остальные 10% должны выплатить местные бюджеты.

"Мы реалистично посчитали, что на погашение долгов медикам в регионах нужно полтора миллиарда гривен. Через резерв и через некоторые средства, что были в резерве Национальной службы здоровья Украины, мы уже распределяем миллиард четыреста миллионов гривен. Это нужно для того, чтобы закрыть 90 % всех долгов, что есть, до конца года", - сказала Супрун.

Она также отметила, что есть области, которые вложились в субвенцию, поэтому соответственно не имеют задолженности, зато другие регионы годами не делают никакой оптимизации. В частности, по данным Супрун, на Ивано-Франковщине такая задолженность есть каждый год.

В то же время министр отметила, что у врачей, с которыми подписаны декларации, зарплаты втрое больше, чем были.

"Когда в следующем году все больницы автономизируются и перейдут на новую систему финансирования, будем платить за медицинскую услугу. Больницы сами будут решать, какие зарплаты должны быть у медперсонала. Больницы освободят от тарифной сетки, поэтому сами будут решать размеры зарплат. Предполагаем, что в 2020-2021 году уже не будет такого явления как задолженность по зарплатам врачей, потому что не будет субвенций, и каждая больница будет финансироваться за предоставление услуг и сама будет распределять свои средства", - подчеркнула Супрун.