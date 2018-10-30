Суд назвал дату последнего слова Януковича перед приговором

30 октября, 2018, 13:20

19 ноября обвиняемый в государственной измене бывший президент Виктор Янукович сможет обратиться к суду с последним словом

Об этом заявил председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко, сообщает корреспондент Еспресо.TV.

"По предоставлению разумных сроков 19 ноября является именно тем разумным сроком, за который вы сможете зарегистрироваться или не зарегистрироваться. Суд определяет одну дату для последнего слова и предлагает использовать именно ее", - сказал он.

Кроме того, судья принял решение о завершении стадии дебатов. Ведь защитники Януковича, которые несколько последних заседаний без спешки зачитывали свою позицию в дебатах, требовали дать им "еще время". В частности, адвокат Александр Байдык требовал допросить свидетелей Авакова, Наливайченко и сотрудников Управления государственной охраны об обстоятельствах их поездки в Крым 23 февраля.

В результате суд отказал в удовлетворении ходатайства, остановил дебатную речь Байдыка и заявил ему, что речь выходит за установленные рамки.

"Суд в очередной раз подчеркивает, что вы, уважаемый защитник (Александр) Байдык, выступали девять судебных дней в дебатах", - отметил Девятко, напомнив, что дебаты продолжаются в суде уже три месяца.

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