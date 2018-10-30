Суд назвал дату последнего слова Януковича перед приговором
Об этом заявил председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко, сообщает корреспондент Еспресо.TV.
"По предоставлению разумных сроков 19 ноября является именно тем разумным сроком, за который вы сможете зарегистрироваться или не зарегистрироваться. Суд определяет одну дату для последнего слова и предлагает использовать именно ее", - сказал он.
Кроме того, судья принял решение о завершении стадии дебатов. Ведь защитники Януковича, которые несколько последних заседаний без спешки зачитывали свою позицию в дебатах, требовали дать им "еще время". В частности, адвокат Александр Байдык требовал допросить свидетелей Авакова, Наливайченко и сотрудников Управления государственной охраны об обстоятельствах их поездки в Крым 23 февраля.
В результате суд отказал в удовлетворении ходатайства, остановил дебатную речь Байдыка и заявил ему, что речь выходит за установленные рамки.
"Суд в очередной раз подчеркивает, что вы, уважаемый защитник (Александр) Байдык, выступали девять судебных дней в дебатах", - отметил Девятко, напомнив, что дебаты продолжаются в суде уже три месяца.
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- Напомним, обвинение в государственной измене Виктора Януковича просит Оболонский райсуд Киева признать экс-президента виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы.
- 13 сентября суд начал стадию прений стороны защиты. Государственный адвокат Януковича Юрий Рябовол и платный адвокат Александр Байдык попросили оправдать экс-президента.
- Оболонский районный суд уже приглашал Януковича для последнего слова на 12 октября.
- Он, в свою очередь, заявил, что хочет выступить и попросил перенести судебное заседание.
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