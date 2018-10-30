Суд Эквадора отклонил иск Ассанжа
Суд признал, что эквадорский МИД имеет право определять условия проживания Ассанжа, информирует DW.
Адвокаты основателя WikiLeaks собираются обжаловать это решение. Ассанж жаловался на новые правила, согласно которым он, в частности, должен сам оплачивать счета за медицинские услуги и телефонные звонки, а также тщательнее убирать за своим котом.
Все, кто хочет увидеться с Ассанжем, в том числе и его адвокаты, должны раскрывать данные о своих учетных записях в социальных сетях, а также серийные номера смартфонов и планшетов.
Ассанж в ходе заседания по телефону заявил, что эти нормы могут быть знаком того, что Эквадор хочет выдворить его из посольства. По словам Ассанжа, президент страны Ленин Морено уже определился с тем, чтобы больше не давать ему убежища.
"Если мистер Ассанж хочет остаться и выполнять правила, то он может оставаться в посольстве так долго, как захочет", - сказал прокурор Иниго Сальвадор. Он добавил, что проживание Ассанжа уже обошлось Эквадору в $6 млн.
Ассанж находится на территории посольства Эквадора в Лондоне с июня 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где расследовали дело по обвинению его в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Шведские прокуроры закрыли дело в прошлом году, однако в отношении Ассанжа до сих пор действует ордер на арест в Великобритании за неуплату залога в 2012 году.
Основатель WikiLeaks опасается, что выход из посольства будет угрожать ему экстрадицией в США, где ему могут предъявить обвинения в незаконной публикации секретных военных и дипломатических документов.
- 27 сентября Ассанж оставил должность редактора Wikileaks из-за отсутствия доступа к интернету.
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