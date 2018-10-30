Суд Эквадора отклонил иск Ассанжа

30 октября, 2018, 08:04

Суд Эквадора отклонил иск основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который пожаловался на новые правила своего пребывания в посольстве

Суд признал, что эквадорский МИД имеет право определять условия проживания Ассанжа, информирует DW.

Адвокаты основателя WikiLeaks собираются обжаловать это решение. Ассанж жаловался на новые правила, согласно которым он, в частности, должен сам оплачивать счета за медицинские услуги и телефонные звонки, а также тщательнее убирать за своим котом.

Все, кто хочет увидеться с Ассанжем, в том числе и его адвокаты, должны раскрывать данные о своих учетных записях в социальных сетях, а также серийные номера смартфонов и планшетов.

Ассанж в ходе заседания по телефону заявил, что эти нормы могут быть знаком того, что Эквадор хочет выдворить его из посольства. По словам Ассанжа, президент страны Ленин Морено уже определился с тем, чтобы больше не давать ему убежища.

"Если мистер Ассанж хочет остаться и выполнять правила, то он может оставаться в посольстве так долго, как захочет", - сказал прокурор Иниго Сальвадор. Он добавил, что проживание Ассанжа уже обошлось Эквадору в $6 млн.

Ассанж находится на территории посольства Эквадора в Лондоне с июня 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где расследовали дело по обвинению его в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Шведские прокуроры закрыли дело в прошлом году, однако в отношении Ассанжа до сих пор действует ордер на арест в Великобритании за неуплату залога в 2012 году.

Основатель WikiLeaks опасается, что выход из посольства будет угрожать ему экстрадицией в США, где ему могут предъявить обвинения в незаконной публикации секретных военных и дипломатических документов.