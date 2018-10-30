Совбез ООН соберется 30 октября, чтобы обсудить ситуацию на оккупированном Донбассе

30 октября, 2018, 07:45

Совет безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание по инициативе Украины, а также при поддержке партнеров в Совбезе, с целью обсуждения ситуации на оккупированных территориях Донбасса

Об этом заявил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает Укринформ.

"Совет безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведено открытое заседание, посвященное ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мероприятие состоится по инициативе Украины вместе с группой друзей в Совете безопасности",- сказал дипломат.

Обсуждение должно начаться в 15 часов по местному времени (в 21 по Киеву).

В последний раз Совбез обсуждал проблему российской агрессии против Украины 29 мая.

"Как мы видим, с того времени ситуация только обостряется. Российская Федерация и поддерживаемые ею боевики регулярно нарушают режим прекращения огня на Донбассе, что приводит к жертвам среди мирного населения и уничтожения критически важной инфраструктуры", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что заседание состоится накануне анонсированных в Москве и оккупационными властями фейковых выборов на Донбассе.

"Украина и ее партнеры неоднократно заявляли, что, в случае их проведения, Россия грубо нарушит взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей, а сами по себе так называемые выборы являются ничтожными", - подчеркнул он.

В этой связи украинская сторона подчеркивает, что такая ситуация "требует срочной реакции" Совбеза ООН.

"Кроме того, планируем проинформировать международное сообщество о нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму, а также о российские провокации в Азовском море", - добавил дипломат.