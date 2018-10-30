Самолет, который упал в море в Индонезии, ищут дронами
Признаков того, что в катастрофе мог кто-то выжить, нет. Из воды извлекают только некоторые обломки и личные вещи, информирует ВВС.
Пока что нет никаких намеков на причины, по которым самолет упал через 13 минут после взлета.
Глава агентства катастроф Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что для поиска самолета в акватории вблизи Карвангу - место, где с самолетом потеряли связь, - используют устройства гидролокации.
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"Надеюсь, что сегодня утром мы сможем найти фюзеляж", - заявил журналистам глава Службы транспортной безопасности Индонезии Соєржано Тьяджонно.
Также ищут и черный ящик самолета. Поисковые команды вытаскивают из воды части человеческих тел.
Глава национального поисково-спасательного агентства Мухаммад Сиугей сообщил, что их доставят в Джакарту для идентификации. Также удалось собрать четырнадцать мешков, наполненных разными вещами: обувь, кошельки, различные предметы одежды, а также мелкие обломки самолета.
Еще один чиновник, ответственный за поисковую операцию, Юсуф Латиф, заявил, что это будет "чудом", если найдут людей, которые выжили.
- Напомним, в Индонезии разбился Boeing авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты (Индонезия), на борту было 189 человек.
- Появились фото и видео с места падения Boeing в Индонезии спасатели обнаружили обломки самолета и остатки личных вещей пассажиров.
- Позже директор компании Lion Air сообщил, что самолет, который упал в море после вылета из Джакарты, на предыдущем рейсе имел техническую проблему.
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