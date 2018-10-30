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Российские санкции против Украины ударят по 360 компаниях и 50 физлицах, - росСМИ

Подготовленные российским правительством меры против Украины отразятся на 360 предприятиях и 50 физических лицах

Об этом сообщило российское агентство "ТАСС" со ссылкой на источник в правительстве РФ.

"В ближайшее время документ будет передан на подпись главе правительства, а после подписания - обнародован", - сказал собеседник агенстства.

Источник пообещал "много интересных открытий для граждан Украины, которые увидят, что некоторые их лидеры, которые придерживаются радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение не против при этом заработать на этих самых отношениях".

В то же время собеседник агенстства не сообщил никаких имен или названий предприятий из санкционного списка.

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