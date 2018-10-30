"Шевченко на каждый день": 30 октября стартует продажа интерактивной книги

30 октября, 2018, 18:51

Цель проекта - сделать Кобзарь настольной книгой украинца

30 октября стартует продажа интерактивной книги "Шевченко на каждый день". Автор и спонсор которой - директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий, который развивает украинскую книгу в родном Харькове.

Целью проекта является открыть Шевченко с новой стороны, показать людям его неизвестные произведения и сделать Кобзарь настольной книгой украинца.

Телеканал "Еспресо" выступает информационным партнером проекта.

Ради этого в печать выйдет обновленная книга, которая будет содержать видео-ролики. С помощью современной системы QR-кодов каждый сможет увидеть воспроизведение того или иного стиха в видеочтении, которое осуществит актриса и телеведущая Янина Соколова.

Режиссером и оператором проекта является Ярема Малащук и Роман Химей.

Ярема Малащук и Роман Химей.

Совместно работают в разных видах визуального искусства, как режиссеры, художники и операторы-постановщики. Награждены второй специальной премией в области современного искусства "Пинчукартцентр Прайз 2018". Сотрудничали с голландской группой художников “Metahaven” и режиссером Филиппом Сотниченко. Их фильмы и видео-инсталляции были представлены на МКФ “Молодость”, ОМКФ, Tallinn Black Nights” IFF, “Clermont-Ferrand” IFF, France, PinchukArtCentre, Izolyazia. Сейчас дуэт работает над дебютным полнометражным фильмом “Зарваница”.

Фильмография:

Операторы-постановщики:

Лучший украинский короткометражный фильм ОМКФ

"Технический Перерыв” 2017 г. (реж. Ф. Сотниченко)

Лучший короткометражный фильм на МКФ “Черные Ночи” в Таллине, Эстония

“Hometown” / “Родной Город” 2018 г. (реж. “METAHAVEN”)

(N)OSTALGIA 2018 г. (реж. Вики Тортон, документальный, полнометражный)

“ТЕРА” 2018 г. (реж. Никон Романченко, игровой, полнометражный)

Режиссеры:

Национальная конкурсная программа МКФ “Молодость”

“На кого ты нас покидаешь, отец наш!”, 2018 г., 9 мин (игровой, документальный, видео-инсталляция)

Вторая специальная премия ПинчукАртПрайз

“Зарваница” (в съемочном процессе) 2019 г. - (полнометражный, документальный)

Янина Соколова.

Украинская телеведущая, журналист, актриса.

Автор и ведущая популярной программы на 5 канале Радеву и программы об украинском кино" Кино с Яниной Соколовой"

Ведущая Одесского кинофестиваля и медиаамбасадор движения He for She.

Основатель школы экранных искусств Screen School

Играет в нескольких известных театральных антрепризах: "Истории любви для взрослых" и "Здравствуйте, я Ваша тетя". Снялась в более чем 20 кинофильмах: "Вернешься - поговорим", "Алмазный крест" 2015г., "Певица" 2016 г., "Райское место" 2016-2017 гг.